Независимо от возраста: какие профессии дают право на досрочную пенсию в 2026 году
В Украине пенсия за выслугу лет назначается не всем, а лишь отдельным категориям работников, чья профессиональная деятельность связана с повышенной нагрузкой или риском потери трудоспособности. В то же время условия ее получения существенно отличаются от обычной пенсии по возрасту.
РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины рассказывает об алгоритме получения таких выплат и перечне профессий, имеющих на них право.
Главное:
- Условие назначения: Главным фактором является наличие специального стажа, наработанного на конкретных должностях.
- Категории без возрастного ценза: Пенсию независимо от возраста могут получить артисты, работники авиации, медики, педагоги и спортсмены.
- Категории с возрастным порогом: Для бортпроводников, железнодорожников, докеров и работников флота выплаты назначаются по достижении 45-55 лет при наличии необходимой выслуги.
- Важное предостережение: Выплата осуществляется только после увольнения с работы, дающей право на такую пенсию. Если пенсионер снова устроится на аналогичную должность, выплаты прекращаются.
Для чего нужен специальный стаж
Ключевое отличие этого вида пенсии - она зависит не от возраста, а от специального стажа. Речь идет о годах работы на определенных должностях или в конкретных сферах, которые дают право на досрочный выход на пенсию.
Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается только при условии увольнения с работы, которая дает право на такую пенсию. Если лицо снова устраивается на должность, предусматривающую выслугу лет, выплата пенсии прекращается на весь период работы.
Кому назначают пенсию независимо от возраста
В ряде случаев пенсию можно оформить независимо от возраста, если выполнены требования к стажу. Это касается, в частности:
- артистов - при наличии 20-35 лет творческого стажа;
- работников авиации и летно-испытательного состава - при условии выслуги для мужчин от 25 до 26,5 лет, для женщин - от 20 до 21,5 года (в зависимости от даты выхода);
- медиков, педагогов и работников соцсферы - со стажем более 25 лет;
- спортсменов - при наличии не менее 25 лет стажа, из которых не менее 6 лет в составе национальных сборных.
Кому нужен и стаж, и определенный возраст
По достижении 50-55 лет для мужчин и 45-50 лет для женщин (при наличии соответствующего стажа) пенсия назначается таким работникам:
- диспетчерам воздушного движения и авиационного техперсонала;
- бортпроводникам;
- работникам железной дороги и метрополитена;
- специалистам, занятым на полевых, геологоразведочных, лесозаготовительных работах и лесосплаве;
- докерам-механизаторам в портах;
- работникам морского, речного флота и флота рыбной промышленности.
Как определяют размер пенсии
Сумма пенсии зависит от двух факторов: продолжительности страхового стажа и размера заработной платы, с которой уплачивались взносы. Расчет производится индивидуально для каждого заявителя.
Пенсию назначают со дня обращения, но только при условии, что человек уволился с соответствующей должности.
Когда могут отказать
Пенсионный фонд может отказать в назначении, если:
- не хватает необходимого стажа;
- не достигнут установленного возраста (для отдельных категорий);
- отсутствуют документы, подтверждающие работу в особых условиях.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как в Украине в 2026 году рассчитывают пенсию по возрасту. Ее размер определяется индивидуально и зависит прежде всего от страхового стажа и уровня официальной зарплаты. При этом учитывают среднюю зарплату по стране, данные о доходах с 2000 года, а также есть возможность исключить периоды с самым низким заработком, чтобы увеличить выплату.
