"Незакритий гештальт": чому та які методи армії СРСР використовує РФ проти України

Сучасна російська агресія стала відлунням непокараних злочинів радянського режиму. Щоб "мотивувати" солдатів воювати проти України, РФ навіть використовує термінологію часів Другої світової.

Про це розповів в інтерв'ю для РБК-Україна кандидат історичних наук, завідувач сектора Національного музею історії України у Другій світовій війні Роман Кабачій .

Чому для РФ війна - не про "захист свого"

"Культ перемоги", створений за часів СРСР, РФ навіть зараз використовує для пропаганди війни проти України. При цьому "досвід" українців і росіян - суттєво різниться.

"Фактично всі українці в Другій світовій відчули окупацію. Кожне село Української РСР було окуповане. Німця бачили всі", - нагадав історик.

Однак "для росіян дуже часто німці були за лінією фронту". Вони, фактично, "не відчували окупацію на своїй землі".

"Для них прихід на чужу землю означав вседозволеність", - поділився Кабачій.

Росіяни, за його словами, "як грабували і ґвалтували тоді, так і зараз цим займаються".

"Для них це війна жорстокості та просування, а не захисту свого. Хай би хоч що вони не розказували про "захист Донбасу", - вважає науковець.

Він додав, що "ми це зовсім по-іншому відчуваємо, бо обороняємося".

"У нас - немає загрози "культу перемоги", - констатував спеціаліст.

Німці для росіян - дуже часто були "за лінією фронту" (інфографіка: РБК-Україна)

Які методи армія РФ перейняла у СРСР

Історик визнав, що деякі методи російська армія перейняла у радянської і тепер - використовує вже проти України.

"Передусім в окупації знищують інтелігенцію", - розповів він.

Кабачій зауважив, що історик Артем Петрик (який пережив окупацію Херсона), пише: "Будь-яка освічена особа з критичним мисленням (журналісти, історики тощо) - небезпечна для тоталітарного режиму".

"А путінський режим є тоталітарним. Вони знищують священників, вчителів і людей слова. Бо якщо ти історик чи журналіст, значить - діяч пропаганди", - пояснив науковець.

Він додав, що "Росія для своєї пропаганди використовує термінологію часів Другої світової, щоб "мотивувати" солдатів йти на війну проти України".

"У нашому Музеї зберігається чотири щоденники сучасних російських окупантів, знайдених на деокупованих територіях. Попри те, що це дуже різні люди з різним рівнем освіти, у кожному щоденнику є відсилки до цих радянських штампів", - поділився історик.

Чи є нинішня війна "продовженням" попередніх

Певним чином, на думку експерта, нинішня є війна наслідком того, що комунізм не засудили ще у 1945 році.

"Певним чином - так. Бо радянське зло не було покаране. Зокрема те, що СРСР був співорганізатором розв'язання Другої світової", - повідомив він.

Кабачій нагадав також думку історикині Олени Стяжкіної про те, що "Друга світова - це продовження Першої".

"І, можливо, навіть теперішня війна - це незакритий гештальт Другої світової", - зауважив він.

Історик уточнив, що "намагання Путіна представити вседозволеність - це продовження політики Сталіна".

"На Ялтинській конференції Черчилль домагався проведення демократичних виборів у Польщі. Але Захід усвідомив, що де вже стоїть нога Червоної армії, там вони нічого зробити не можуть. І те ж саме - зараз", - розповів науковець.

Він нагадав, що Радянський Союз визнали "одним із переможців", але "якою ціною це було зроблено - ніхто на Заході себе не запитував".

Так само, як "ніхто не думав, що буде з радянськими громадянами, яких з американської та англійської зони окупації передавали в руки НКВС".