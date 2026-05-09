"Незакрытый гештальт": почему и какие методы армии СССР использует РФ против Украины

Современная российская агрессия стала отголоском безнаказанных преступлений советского режима. Чтобы "мотивировать" солдат воевать против Украины, РФ даже использует терминологию времен Второй мировой.

Об этом рассказал в интервью для РБК-Украина кандидат исторических наук, заведующий сектором Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Роман Кабачий .

Почему для РФ война - не о "защите своего"

"Культ победы", созданный во времена СССР, РФ даже сейчас использует для пропаганды войны против Украины. При этом "опыт" украинцев и россиян - существенно отличается.

"Фактически все украинцы во Второй мировой почувствовали оккупацию. Каждое село Украинской ССР было оккупировано. Немца видели все", - напомнил историк.

Однако "для россиян очень часто немцы были за линией фронта". Они, фактически, "не чувствовали оккупацию на своей земле".

"Для них приход на чужую землю означал вседозволенность", - поделился Кабачий.

Россияне, по его словам, "как грабили и насиловали тогда, так и сейчас этим занимаются".

"Для них это война жестокости и продвижения, а не защиты своего. Что бы они ни рассказывали о "защите Донбасса", - считает ученый.

Он добавил, что "мы это совсем по-другому чувствуем, потому что обороняемся".

"У нас - нет угрозы "культа победы", - констатировал специалист.

Немцы для россиян - очень часто были "за линией фронта" (инфографика: РБК-Украина)

Какие методы армия РФ переняла у СССР

Историк признал, что некоторые методы российская армия переняла у советской и теперь - использует уже против Украины.

"Прежде всего в оккупации уничтожают интеллигенцию", - рассказал он.

Кабачий отметил, что историк Артем Петрик (который пережил оккупацию Херсона), пишет: "Любой образованный человек с критическим мышлением (журналисты, историки и т.д.) - опасен для тоталитарного режима".

"А путинский режим является тоталитарным. Они уничтожают священников, учителей и людей слова. Потому что если ты историк или журналист, значит - деятель пропаганды", - объяснил ученый.

Он добавил, что "Россия для своей пропаганды использует терминологию времен Второй мировой, чтобы "мотивировать" солдат идти на войну против Украины".

"В нашем Музее хранится четыре дневника современных российских оккупантов, найденных на деоккупированных территориях. Несмотря на то, что это очень разные люди с разным уровнем образования, в каждом дневнике есть отсылки к этим советским штампам", - поделился историк.

Является ли нынешняя война "продолжением" предыдущих

Определенным образом, по мнению эксперта, нынешняя война является следствием того, что коммунизм не осудили еще в 1945 году.

"Определенным образом - да. Потому что советское зло не было наказано. В частности то, что СССР был соорганизатором развязывания Второй мировой", - сообщил он.

Кабачий напомнил также мнение историка Елены Стяжкиной о том, что "Вторая мировая - это продолжение Первой".

"И, возможно, даже нынешняя война - это незакрытый гештальт Второй мировой", - отметил он.

Историк уточнил, что "попытки Путина представить вседозволенность - это продолжение политики Сталина".

"На Ялтинской конференции Черчилль добивался проведения демократических выборов в Польше. Но Запад осознал, что где уже стоит нога Красной армии, там они ничего сделать не могут. И то же самое - сейчас", - рассказал ученый.

Он напомнил, что Советский Союз признали "одним из победителей", но "какой ценой это было сделано - никто на Западе себя не спрашивал".

Так же, как "никто не думал, что будет с советскими гражданами, которых из американской и английской зоны оккупации передавали в руки НКВД".