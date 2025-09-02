Чому в СРСР "забули" про завершення Другої світової 2 вересня: відповідь історика

2 вересня 1945 року увійшло в історію як день завершення Другої світової війни. Саме тоді на американському лінкорі "Міссурі" Японія підписала Акт про капітуляцію. Проте в СРСР про це мовчали, адже був інший день, який "підсвічував" лише "свої" перемоги.

Чому в СРСР "забули" про завершення Другої світової 2 вересня

Експерт нагадав, що люди в СРСР згадували про завершення Другої світової війни 9 травня, тоді як про дату 2 вересня не знали, мабуть, "абсолютно нічого".

"Я ще малим в кінці 80-х ніколи не чув ні від батьків, ні в школі, що друге вересня - це щось велике, важливе", - зізнався Білоус.

Водночас 9 травня, за його словами, "вся школа йшла покладати квіти до пам'ятника загиблим бійцям, влаштовували мітинг".

"Якісь, мабуть, важливі речі проговорював голова місцевої партійної організації. Якісь, мабуть, важливі речі для селян говорив і голова колгоспу", - додав історик.

Він розповів, що пам'ятає "піднесення" й "святковість" того дня.

"Для нас, школярів молодших класів, це було в тому, що 9 травня можна не вчитися. Це вже було святково. Це було не місто, а село. І там не несли великої кількості прапорів чи транспарантів. Але мітинг був великий", - поділився Білоус.

Тим часом 2 вересня "нічого такого не було".

"Це був звичайний день. Чому так? 2 вересня Радянський Союз нівелював. Як і 1 вересня, початок війни, теж фактично ніхто не згадував. Ну, почалася війна Німеччини проти Польщі, то й почалася. Втрутилися інші держави - ну то й втрутилися", - розповів фахівець.

Він зауважив, що до людей у СРСР це "не мало жодного стосунку" ще й тому, що після 1 вересня було 17 вересня, "коли Радянський Союз також доклався до цих подій" (17 вересня 1939 року Червона армія вторглася до східної Польщі, - Ред.).

"Той, хто цікавився історією і любив читати, знав, що 2 вересня радянська армія розбила Квантунську армію Японії. І все. Але між собою ці дати не зв'язувалися", - повідомив експерт.

Він додав, що "головними датами" для Радянського Союзу були:

22 червня 1941 року (дата початку саме німецько-радянської війни);

9 травня 1945 року.

"А 2 вересня не згадувалося і тому, що Радянський Союз був причетним до цих подій не в найкращому світлі. В одному випадку виступав як агресор, в другому - ділив сфери впливу у світі. Для чого про таке говорити? Ніхто про себе не говорить погані речі, ну і ми не будемо", - пояснив Білоус.

Саме це, за його словами, сталося з датою 2 вересня.

"Ми вже перемогли ворога, а тоді якогось дива напали на Японію. Чому? Для чого нам потрібна була та Японія? Для широкого загалу про це не говорили, не афішували. Мовляв, хай живуть в тій бульбашці, яку ми для них і створили", - підсумував історик.