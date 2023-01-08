Незабаром ми зможемо тепло вітати Фінляндію і Швецію в НАТО, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує вступу Фінляндії і Швеції в Альянс у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО .

Про це він заявив на конференції з безпеки у шведському місті Селені, що відбулася сьогодні, 8 січня. За словами Столтенберга, у дедалі небезпечнішому світі дуже важливо, щоб Швеція і Фінляндія стали членами НАТО.

"Незабаром ми зможемо тепло привітати Швецію та Фінляндію в Альянсі", - заявив він на конференції.

Крім того, очільник Північноатлантичного союзу закликав посилити підтримку України та попередив, що недооцінка Росії може мати серйозні наслідки для безпеки в північному регіоні.