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Столтенберг "абсолютно впевнений" у вступі Швеції та Фінляндії в НАТО в 2023 році

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Брюссель, Понеділок 26 грудня 2022 18:14
Столтенберг "абсолютно впевнений" у вступі Швеції та Фінляндії в НАТО в 2023 році Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він "абсолютно впевнений", що ратифікація заявок Швеції та Фінляндії на вступ до Альянсу буде завершена вчасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для німецького агенства Dpa.

За словами генсека, він очікує, що Швеція та Фінляндія приєднається до НАТО у 2023 році. Але він не зміг назвати конкретних термінів завершення процедури.

Таким чином Столтенберг дав зрозуміти, що за його думкою, Туреччина вже не довго блокуватиме вступ цих країн до НАТО.

Стамбул почав перешкоджати цьому процесу ще навесні, коли Швеція і Фінляндія оголосили про намір приєднатися до Альянсу, звинувачуючи їх, зокрема, у підтримці Робітничої партії Курдистану (РПК), яка внесена до переліку терористичних організацій в Туреччині.

Нагадаємо, новий уряд Швеції дистанціюватиметься від курдського ополчення, щоб отримати схвалення від Туреччини щодо вступу до складу НАТО. До того ж новий прем'єр-міністр Швеції під час візиту до Туреччини пообіцяв зайняти жорсткішу позицію щодо боротьби зі злочинністю та тероризмом.

Раніше ми писали, що за словами Столтенберга, Фінляндія та Швеція готові до вступу до НАТО. Однак міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наголосив, що країни виконали не всі умови для вступу до Альянсу.

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