Столтенберг "абсолютно впевнений" у вступі Швеції та Фінляндії в НАТО в 2023 році

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він "абсолютно впевнений", що ратифікація заявок Швеції та Фінляндії на вступ до Альянсу буде завершена вчасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для німецького агенства Dpa.

За словами генсека, він очікує, що Швеція та Фінляндія приєднається до НАТО у 2023 році. Але він не зміг назвати конкретних термінів завершення процедури.

Таким чином Столтенберг дав зрозуміти, що за його думкою, Туреччина вже не довго блокуватиме вступ цих країн до НАТО.

Стамбул почав перешкоджати цьому процесу ще навесні, коли Швеція і Фінляндія оголосили про намір приєднатися до Альянсу, звинувачуючи їх, зокрема, у підтримці Робітничої партії Курдистану (РПК), яка внесена до переліку терористичних організацій в Туреччині.