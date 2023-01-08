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Швеція про вимоги Туреччини щодо вступу в НАТО: просить те, чого ми не можемо

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Стокгольм, Неділя 08 січня 2023 15:25
Швеція про вимоги Туреччини щодо вступу в НАТО: просить те, чого ми не можемо Фото: прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Швеції впевнені, що Туреччина схвалить її заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. Водночас Стокгольм звертає увагу, що не може виконати всі умови, які висунула Анкара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, якого цитує Sky News.

"Туреччина підтверджує, що ми зробили те, що ми обіцяли зробити, але вони також кажуть, що хочуть те, чого ми не можемо або не хочемо їм дати", - заявив прем'єр на конференції оборонних аналітичних центрів у Швеції.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія мають намір приєднатися до НАТО, але для цього потрібне схвалення всіх членів, і Туреччина висунула свої умови.

Так, Анкара відмовилася ратифікувати заявки на членство країн, доки її вимоги щодо екстрадиції членів "Робітничої партії Курдистану" (її Туреччина вважає терористичною організацією) не будуть виконані.

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