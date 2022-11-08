ua ru
Вт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Швеція виконає всі умови, щоб отримати "так" від Туреччини на вступ до НАТО

Новость на русском →
Анкара, Вівторок 08 листопада 2022 19:25
Швеція виконає всі умови, щоб отримати "так" від Туреччини на вступ до НАТО Фото: прем'єр-міністр Швеції Ульф-Яльмар Крістерссон (facebook.com/UlfKristersson)
Автор: Тетяна Степанова

Новий прем'єр-міністр Швеції пообіцяв зайняти жорсткішу позицію щодо боротьби зі злочинністю та тероризмом під час візиту до Туреччини, де він шукатиме схвалення президента Реджепа Тайіпа Ердогана щодо заявки його країни на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Швеція виконає угоду з Туреччиною щодо членства в НАТО", - заявив шведський прем'єр Ульф-Яльмар Крістерссон після переговорів з турецьким президентом Реджепом Ердоганом в Анкарі.

Крістерссон назвав Туреччину однією з країн альянсу, які найбільше постраждали від тероризму.

"Швеція виконуватиме всі свої зобов'язання перед Туреччиною. У майбутньому вона виконуватиме зобов'язання, взяті на себе як союзник", - сказав він журналістам.

Прем'єр наголосив, що Стокгольм повністю виконає домовленості.

Швеція виконає всі умови, щоб отримати &quot;так&quot; від Туреччини на вступ до НАТО

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що новий уряд Швеції дистанціюватиметься від курдського ополчення. Це необхідно заради отримання схвалення від Туреччини щодо вступу до складу НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Фінляндія та Швеція готові до вступу до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Швеція Турция
NEWS
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
DAILY
За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів