Фінляндія після вступу до НАТО не розміщуватиме у себе ядерну зброю, - МЗС

Фінляндія після вступу до НАТО не має наміру розміщувати у себе ядерне озброєння.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Він наголосив, що Гельсінкі не висували попередніх умов для подання заяви про вступ до НАТО, оскільки не хотіла обмежувати свої оперативні можливості.

Хаавісто підкреслив, що ядерна зброя не буде допущена на фінську землю, навіть якщо членство стане реальністю, додавши, що членство Фінляндії в НАТО зміцнить як співробітництво ЄС та НАТО, так і співробітництво Північних країн.

Глава МЗС країни додав, що основні напрями зовнішньої політики не зміняться, але ЄС і надалі залишатиметься головним зовнішньополітичним партнером Фінляндії, а фундаментальною опорою співробітництва є реалізація прав людини.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Фінляндія та Швеція вже готові до вступу до НАТО.

Після цього генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що він "цілком впевнений", що ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії на вступ до Альянсу буде завершено у 2023 році.

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