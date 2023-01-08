В скором времени мы сможем тепло приветствовать Финляндию и Швецию в НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический союз в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО .

Об этом он заявил на состоявшейся 8 января конференции по безопасности в шведском городе Селене. По словам Столтенберга, во все более опасном мире очень важно, чтобы Швеция и Финляндия стали членами НАТО.

"В скором времени мы сможем тепло поздравить Швецию и Финляндию в Альянсе", - заявил он на конференции.

Кроме того, глава Североатлантического союза призвал усилить поддержку Украины и предупредил, что недооценка России может иметь серьезные последствия для безопасности в северном регионе.