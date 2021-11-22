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Его невозможно перевоспитать: Тихановская призвала усилить санкции против режима Лукашенко

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 22:23
Его невозможно перевоспитать: Тихановская призвала усилить санкции против режима Лукашенко Фото: лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Оппозиционерка Светлана Тихановская назвала четвертый пакет санкций ЕС против Беларуси - малоэффективным. Призвала к усилению ограничений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"В четвертом пакете санкций было много лазеек, и он не очень эффективен", - заявил Тихановская.

Во время пресс-конференции в Вене оппозиционерка выразила надежду, что будущие санкции будут нацелены именно на компании и банки, работа которых является важной для правительства Беларуси. Как отметила Тихановская, Лукашенко может согласиться на проведение демократических реформ исключительно под давлением.

"Нет смысла что-то обсуждать с Лукашенко. Ему нельзя доверять. Его невозможно перевоспитать. Опыт показывает, что работает только давление", - отметила Тихановская.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Европейский союз планирует ввести пятый пакет санкций в отношении Беларуси уже до конца текущего месяца.

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