ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

ЕС планирует ввести пятый пакет санкций против Беларуси до конца ноября, - МИД Эстонии

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 16:41
ЕС планирует ввести пятый пакет санкций против Беларуси до конца ноября, - МИД Эстонии Фото: министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс (twitter.com/eliimets)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз планирует ввести пятый пакет санкций в отношении Беларуси уже до конца ноября. США готовят свои ограничения уже на начало следующего месяца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По словам министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, санкции были согласованы с другими странами, такими как США. В то же время 15 ноября министры иностранных дел союза согласовали и содержание пакета ограничений.

"Сейчас идет работа над юридическим оформлением пакета - юридические службы Евросоюза его шлифуют", - добавила министр иностранных дел.

Также решается вопрос о наложении санкций против белорусской авиакомпании "Белави", которая сотрудничает с режимом Лукашенко.

"На данный момент согласованы как физические, так и юридические лица, в том числе ряд компаний. Однако, точно сказать, кто вошел в этот список, к сожалению, невозможно до тех пор, пока список не будет окончательно доработан и опубликован", - отметила министр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Беларусь Эстония Санкции против России
NEWS
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
DAILY
Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ