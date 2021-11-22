Його неможливо перевиховати: Тихановська закликала посилити санкції проти режиму Лукашенка

Опозиціонерка Світлана Тихановська назвала четвертий пакет санкцій ЄС проти Білорусі - малоефективним. Закликала до посилення обмежень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на LRT .

"У четвертому пакеті санкцій було багато лазівок, і він не дуже ефективний", - заявив Тихановська.

Під час пресконференції у Відні опозиціонерка висловила сподівання, що майбутні санкції будуть націлені саме на компанії й банки, робота яких є важливою для уряду Білорусі. Як відзначила Тихановська, Лукашенко може погодитися на проведення демократичних реформ виключно під тиском.

"Немає сенсу щось обговорювати з Лукашенком. Йому не можна довіряти. Його неможливо перевиховати. Досвід показує, що працює лише тиск", - відзначила Тихановська.