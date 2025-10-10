ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Неизвестный дрон пролетел над авиабазой НАТО в Германии

Германия, Пятница 10 октября 2025 05:48
UA EN RU
Неизвестный дрон пролетел над авиабазой НАТО в Германии Иллюстративное фото: неизвестный дрон атаковал военную базу в Германии (facebook com/DPSUkraine)
Автор: Валерий Савицкий

В немецком городе Гайленкирхен был зафиксирован пролет неизвестного дрона над авиабазой, на которой дислоцируются самолеты воздушной разведки НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Инцидент произошел вечером в среду, 8 октября. Подозрительный беспилотник появился в зоне, где полеты запрещены, вскоре после 19:00.

Как следует из внутренней служебной записки, которую цитирует издание, дрон находился в воздухе около минуты и пролетел на небольшой высоте над взлетно-посадочной полосой базы в Северной Рейн-Вестфалии.

После инцидента военная полиция немедленно сообщила о нем гражданским правоохранителям. Однако они не смогли выяснить подробности относительно происхождения или оператора аппарата. Несмотря на это, командование приказало "усилить меры безопасности".

В четверг представитель базы подтвердил, что после информации о появлении беспилотника, территорию вокруг объекта тщательно проверили, однако не обнаружили никаких следов дрона.

Авиабаза НАТО в Гайленкирхене имеет ключевое значение для контроля воздушного пространства восточного фланга Альянса - там базируются разведывательные самолеты AWACS.

Из-за стратегической роли этот объект входит в перечень военных баз, которые Бундесвер охраняет с особой бдительностью.

Полеты неизвестных дронов над Европой

За последний месяц в воздушном пространстве многих европейских стран были зафиксированы полеты неизвестных беспилотников над военными объектами и объектами критической инфраструктуры.

В частности, дроны фиксировались в Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Польше, Германии, Франции. В ряде городов приостанавливали работу гражданских аэропортов.

Президент Владимир Зеленский не исключает, что эти провокации являются проверкой Кремлем реакции стран Европы и подготовкой к открытию нового фронта войны еще до завершения боевых действий в Украине.

Украинская разведка установила, что многие такие дроны запускаются с танкеров "теневого флота" России.

В Германии начата подготовка закона, позволяющего полиции сбивать такие беспилотники, нарушающие правила и закрытые для полетов зоны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони Атака дронов
Новости
Сырский назвал новые результаты Добропольского контрнаступления
Сырский назвал новые результаты Добропольского контрнаступления
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны