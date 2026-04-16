Невідомі дрони вдарили по нафтобазі в російському Туапсе: загорілись резервуари

Про небезпеку дронів в Краснодарському краї РФ стало відомо після опівночі 16 квітня. Згодом почали з'являтись повідомлення про роботу ППО, вибухи та загоряння в Туапсе на території порту та нафтобази.

В мережі повідомили, що горіли як мінімум два резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ. На кадрах, опублікованих в мережі, помітно небо в полум'ї, яке не загасили досі, про що свідчать вже вранішні кадри.

Місцева влада в особі губернатора регіону Веніаміна Кондратьєва підтвердила атаку дронів на Туапсе. Відомо також, що численні уламки впали на території підприємств у районі морського порту.