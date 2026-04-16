Неизвестные дроны ударили по нефтебазе в российском Туапсе: загорелись резервуары

Об опасности дронов в Краснодарском крае РФ стало известно после полуночи 16 апреля. Впоследствии начали появляться сообщения о работе ПВО, взрывах и возгораниях в Туапсе на территории порта и нефтебазы.

В сети сообщили, что горели как минимум два резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ. На кадрах, опубликованных в сети, заметно небо в пламени, которое не потушили до сих пор, о чем свидетельствуют уже утренние кадры.

Местные власти в лице губернатора региона Вениамина Кондратьева подтвердили атаку дронов на Туапсе. Известно также, что многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.