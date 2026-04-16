Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Неизвестные дроны ударили по нефтебазе в российском Туапсе: загорелись резервуары

06:00 16.04.2026 Чт
2 мин
Около трех ночи в городе раздались взрывы и сразу вспыхнул пожар
aimg Юлия Маловичко
Фото: работник российского МЧС на вызове по ликвидации последствий ударов дронов (росСМИ)

Неизвестные дроны снова атакуют энергопромышленность России - на этот раз зафиксировано попадание по порту и нефтебазе в Туапсе, где загорелись резервуары с нефтью.

Об опасности дронов в Краснодарском крае РФ стало известно после полуночи 16 апреля. Впоследствии начали появляться сообщения о работе ПВО, взрывах и возгораниях в Туапсе на территории порта и нефтебазы.

В сети сообщили, что горели как минимум два резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ. На кадрах, опубликованных в сети, заметно небо в пламени, которое не потушили до сих пор, о чем свидетельствуют уже утренние кадры.

Местные власти в лице губернатора региона Вениамина Кондратьева подтвердили атаку дронов на Туапсе. Известно также, что многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

Нефтепромышленность РФ под прицелом

Как известно, нефтепромышленность в РФ регулярно страдает от дроновых и ракетных атак. Российский федеральный бюджет ежедневно теряет миллионы долларов из-за поражения беспилотниками нефтеперерабатывающих заводов и объектов, занимающихся этим государственным бизнесом, который снабжает военную машину Кремля.

Силы Обороны Украины постоянно подтверждают поражение вражеских НПЗ, нефтебаз, морских портов и других промышленных целей, чтобы потопить на дно российскую экономику, которая уже и так находится в состоянии рецессии.

Например, на днях нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертый по размерам в РФ, приостановил работу после атаки украинских дронов 5 апреля.

Последствия подобных атак действительно приносят большие проблемы российскому бюджету, что усложняет ведение войны в Украине. В подтверждение этого, глава Кремля Владимир Путин собрал совещание, на котором призвал главных экономистов РФ принять экстренные меры для спасения экономики, которая, как уже сообщалось, напрямую зависит от торговли нефтью и газом и сейчас переживает не лучшие времена.

Как сообщалось, ВВП РФ в январе-феврале сократился на 1,8%, что является довольно неутешительным показателем даже по сравнению с предыдущими двумя годами.

Больше по теме:
Российская ФедерацияНафтаАтака дронов