Невідомі дрони у Самарі: мешканці чують вибухи, аеропорт обмежив рух літаків
Мешканці російського міста Самара скаржаться на вибухи. Імовірно, під атакою невідомих дронів може бути нафтопереробний завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Близько 21:00 15 листопада у Самарській області РФ було оголошено про небезпеку атаки безпілотників.
Згодом в аеропорту Самари (Курумоч) було введено обмеження на прийом та випуск літаків "для забезпечення безпеки польотів".
Невдовзі місцеві мешканці почали скаржитись на звуки вибухів. Їх, за свідченнями очевидців, пролунало не менше десятка.
У мережі з'явились відео вибухів.
Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ писав, що невідомі дрони могли вразити Новокуйбишевський НПЗ в Самарі.
Він належить російській державній компанії "Роснефть" і є одним з найбільших у Росії з річною потужністю переробки 8,3 млн тонн нафти. На заводі також виробляється пальне для військової авіації, зокрема для надзвукових літаків Ту-22М3.
Атаки на НПЗ у різних регіонах РФ
Як писало РБК-Україна, попередня атака на Новокуйбишевській НПЗ була 28 серпня. Там вирувала масштабна пожежа.
Найпотужніша ж атака на цей об'єкт відбулась 10 березня 2025 року, яка призвела до тимчасової зупинки його роботи. Тоді внаслідок удару була пошкоджена головна установка первинної переробки нафти - КДУ-11, потужністю 18 900 тонн на добу.
Також 4 листопада в Росії після атаки дронів одразу два нафтопереробних заводи - нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ - зупинили свою роботу.
А в ніч на 3 листопада Сили оборони України атакували Саратовський нафтопереробний завод. Було зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі нафтопереробних установок. Це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тон. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.