Неизвестные дроны в Самаре: жители слышат взрывы, аэропорт ограничил движение самолетов

Жители российского города Самара жалуются на взрывы. Предположительно, под атакой неизвестных дронов может быть нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Он принадлежит российской государственной компании "Роснефть" и является одним из крупнейших в России с годовой мощностью переработки 8,3 млн тонн нефти. На заводе также производится топливо для военной авиации, в частности для сверхзвуковых самолетов Ту-22М3.

Вскоре местные жители начали жаловаться на звуки взрывов. Их, по свидетельствам очевидцев, прозвучало не менее десятка.

Впоследствии в аэропорту Самары (Курумоч) было введено ограничение на прием и выпуск самолетов "для обеспечения безопасности полетов".

Около 21:00 15 ноября в Самарской области РФ было объявлено об опасности атаки беспилотников.

Атаки на НПЗ в разных регионах РФ

Как писало РБК-Украина, предыдущая атака на Новокуйбышевский НПЗ была 28 августа. Там бушевал масштабный пожар.

Самая же мощная атака на этот объект состоялась 10 марта 2025 года, которая привела к временной остановке его работы. Тогда в результате удара была повреждена главная установка первичной переработки нефти - КДУ-11, мощностью 18 900 тонн в сутки.

Также 4 ноября в России после атаки дронов сразу два нефтеперерабатывающих завода - нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ - остановили свою работу.

А в ночь на 3 ноября Силы обороны Украины атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Было зафиксировано попадание в объект и пожар в районе нефтеперерабатывающих установок. Это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.