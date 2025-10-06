Неизвестные дроны нарушили работу аэропорта в Норвегии

В ночь на понедельник, 6 октября, информация о появлении неизвестных дронов нарушила работу международного аэропорта в Осло, что в Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежское издание NRK .

"После полуночи Восточный полицейский округ получил сообщение о том, что пилот норвежского самолета подумал, что видел дроны во время посадки в аэропорту Осло. Полиция направила экипаж на место происшествия и связалась с экипажем самолета, чтобы получить больше информации о наблюдении", - говорится в публикации.

По предварительным данным, в этом районе было замечено от трех до пяти дронов.

На место происшествия выехал полицейский экипаж, который связался с пилотом для уточнения информации.

В полиции заявили, что данные о появлении беспилотников в районе аэропорта пока не подтверждены и расследование продолжается. Из-за этого несколько самолетов вынуждены были кружить над аэропортом, но ни один рейс не был перенаправлен.

Позже полиция и администрация аэропорта Гардермуэн сообщили, что аэропорт работает в обычном режиме, а инцидент привел лишь к незначительным задержкам рейсов.