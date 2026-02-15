Невідомі дрони атакують Сочі та Крим: під ударом міг бути порт

Атака на Краснодарський край

Невідомі дрони з вечора намагаються атакувати Краснодарський край - про потужні вибухи в небі повідомляли жителі Сочі та Адлера. У Сочі міг бути атакований порт. У містах працювала ППО, вже нібито збито десятки повітряних цілей, пишуть у роспабліках.

Згідно з повідомленням, найактивніше вибухи почали гриміти після 22:00 14 лютого і тривають досі. Найгучніше було в Адлері: за словами очевидців, у вікнах тремтіли шибки, а в деяких машин у дворах спрацювала сигналізація.

Періодично виє сирена тривоги. Інформації про руйнування або постраждалих поки що не було.

Раніше в регіоні оголосили режим безпілотної небезпеки, ввели тимчасові обмеження на роботу аеропортів Сочі та Геленджик.

У Керчі - прильоти. Міст перекрито

Також у роспабліках повідомляють, що голосно було в Керчі. Керченський міст перекрито з 19.00 суботи. Працювала ППО, було збито десятки повітряних цілей.

"На Тамані, на іншому березі Керченської протоки - хороші прильоти, повідомляють передплатники з Керчі", - йдеться в одному з Telegram-каналів окупантів.

"Над Керчю бахи, повідомляють підписники", - додали ще в пабліку.