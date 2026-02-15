UA

Невідомі дрони атакують Сочі та Крим: під ударом міг бути порт

Ілюстративне фото: працівники МСЧ Росії (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Краснодарський край і Крим з вечора суботи атакують невідомі дрони - про потужні вибухи в небі скаржилися жителі Сочі та Адлера, міг бути вражений порт. Також повідомляється про прильоти в Керчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Читайте також: За 1700 кілометрів від України: дрони атакували НПЗ в Ухті

Атака на Краснодарський край

Невідомі дрони з вечора намагаються атакувати Краснодарський край - про потужні вибухи в небі повідомляли жителі Сочі та Адлера. У Сочі міг бути атакований порт. У містах працювала ППО, вже нібито збито десятки повітряних цілей, пишуть у роспабліках.

Згідно з повідомленням, найактивніше вибухи почали гриміти після 22:00 14 лютого і тривають досі. Найгучніше було в Адлері: за словами очевидців, у вікнах тремтіли шибки, а в деяких машин у дворах спрацювала сигналізація.

Періодично виє сирена тривоги. Інформації про руйнування або постраждалих поки що не було.

Раніше в регіоні оголосили режим безпілотної небезпеки, ввели тимчасові обмеження на роботу аеропортів Сочі та Геленджик.

У Керчі - прильоти. Міст перекрито

Також у роспабліках повідомляють, що голосно було в Керчі. Керченський міст перекрито з 19.00 суботи. Працювала ППО, було збито десятки повітряних цілей.

"На Тамані, на іншому березі Керченської протоки - хороші прильоти, повідомляють передплатники з Керчі", - йдеться в одному з Telegram-каналів окупантів.

"Над Керчю бахи, повідомляють підписники", - додали ще в пабліку.

Нагадаємо, днями українські дрони атакували Ухтинський НПЗ на півночі Росії, який постачає нафтопродукти для ворожої армії. Удар по цьому НПЗ - новий рекорд дальності ураження для безпілотників українського виробництва.

Також повідомлялося, як у ніч на 11 лютого Сили оборони завдали удару по Волгоградському НПЗ у Росії. Ще наші військові завдали атаки на військові об'єкти противника на тимчасово окупованих територіях.

Російська ФедераціяСочиКраснодарский крайАтака дронів