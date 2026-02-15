Неизвестные дроны атакуют Сочи и Крым: под ударом мог быть порт

Краснодарский край и Крым с вечера субботы атакуют неизвестные дроны - о мощных взрывах в небе жаловались жители Сочи и Адлера, мог быть поражен порт. Также сообщается о прилетах в Керчи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Неизвестные дроны с вечера пытаются атаковать Краснодарский край - о мощных взрывах в небе сообщали жители Сочи и Адлера. В Сочи мог быть атакован порт. В городах работала ПВО, уже якобы сбиты десятки воздушных целей, пишут в роспабликах.
Согласно сообщению, наиболее активно взрывы начали греметь после 22:00 14 февраля и продолжаются до сих пор. Громче всего было в Адлере: по словам очевидцев, в окнах дрожали стекла, а у некоторых машин во дворах сработала сигнализация.
Периодически воет сирена тревоги. Информации о разрушениях либо пострадавших пока не было.
Ранее в регионе объявили режим беспилотной опасности, были введены временные ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджик.
Также в роспабликах сообщают, что громко было в Керчи. Керченский мост перекрыт с 19.00 субботы. Работала ПВО, были сбиты десятки воздушных целей.
"На Тамани, на другом берегу Керченского пролива - хорошие прилеты, сообщают подписчики из Керчи", - говорится в одном из Telegram-каналов оккупантов.
"Над Керчью бахи, сообщают подписчики", - добавили еще в паблике.
Напомним, на днях украинские дроны атаковали Ухтинский НПЗ на севере России, который поставляет нефтепродукты для вражеской армии. Удар по этому НПЗ - новый рекорд дальности поражения для беспилотников украинского производства.
Также сообщалось, как в ночь на 11 февраля Силы обороны нанесли удар по Волгоградскому НПЗ в России. Еще наши военные нанесли атаки на военные объекты противника на временно оккупированных территориях.