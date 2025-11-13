UA

Невідомі дрони атакують Орел: росіяни скаржаться на вибухи

Ілюстративне фото: МНС Росії (Telegram GUmchs62)
Автор: Марина Балабан

У російському місті Орел лунали вибухи на тлі оголошення ракетної та дронової небезпеки. На відео потрапили уламки, які падали з неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Близько 4:30 в Орлі та Орловській області була оголошена ракетна небезпека. Місцевих мешканців просили пройти в укриття. 

За кілька хвилин було оголошено про відбій повітряної тривоги, втім місцеві мешканці стали повідомляти про "гучні звуки", а згодом - про сильні вибухи. 

Мешканці Орла в соцмережах писали про невідомі безпілотники, які начебто бачили в небі. 

У місті оголосили одночасно ракетну і дронову небезпеку. 

У місцевих пабліках писали про роботу ППО, яке знищило декілька цілей, частина уламків упала в житловому районі. Цей момент потрапив на відео. 

 

Варто зазначити, в Орлі знаходиться декілька нафтобаз.

Також в Орлі розташована військова база, з якої війська РФ запускають по Україні іранські дрони типу "Шахед". Ця база має 8 пускових майданчиків на землі та ділянку дороги довжиною 2,8 км, де дрони можуть запускатися з транспортних засобів.

Місто розташоване на відстані близько 150 км від північно-східного кордону України.

 

Атаки на Орел

Як писало РБК-Україна, невідомі дрони атакували Орел в ніч на 5 листопада. Тоді місцеві мешканці скаржились на вибухи, від яких "затряслися стіни в будинках", та спалахи у небі.

Пізніше губернатор регіону Андрій Кличков повідомив, що сили ППО над Орлом знищили безпілотники.

Ще одна атака на місто сталась у ніч на 31 жовтня. Тоді також лунали вибухи. Місцеві пабліки писали про роботу ППО. Пізніше мешканці повідомили про влучання в енергетичну інфраструктуру.

Згодом інформацію про влучання в місцеву ТЕЦ підтвердив губернатор. Він розповів, що на територію ТЕЦ впали уламки невідомого безпілотника, через що було пошкодження обладнання електропостачання. Але займання не сталось.

У той же день Військово-морські сили ЗСУ підтвердили, що завдали ракетних ударів по Орловській ТЕЦ. Для атаки використовувалися "Нептуни". Як пояснили у ВМС, цей об'єкт забезпечував подачу електроенергії на військові підприємства регіону. Тому виведення його з ладу - серйозний удар по логістиці окупантів.

