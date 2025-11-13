Неизвестные дроны атакуют Орел: россияне жалуются на взрывы

В российском городе Орел раздавались взрывы на фоне объявления ракетной и дроновой опасности. На видео попали обломки, которые падали с неба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Около 4:30 в Орле и Орловской области была объявлена ракетная опасность. Местных жителей просили пройти в укрытие.
Через несколько минут было объявлено об отбое воздушной тревоги, впрочем местные жители стали сообщать о "громких звуках", а впоследствии - о сильных взрывах.
Жители Орла в соцсетях писали о неизвестных беспилотниках, которые якобы видели в небе.
В городе объявили одновременно ракетную и дроновую опасность.
В местных пабликах писали о работе ПВО, которое уничтожило несколько целей, часть обломков упала в жилом районе. Этот момент попал на видео.
Стоит отметить, в Орле находится несколько нефтебаз.
Также в Орле расположена военная база, с которой войска РФ запускают по Украине иранские дроны типа "Шахед". Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле и участок дороги длиной 2,8 км, где дроны могут запускаться с транспортных средств.
Город расположен на расстоянии около 150 км от северо-восточной границы Украины.
Как писало РБК-Украина, неизвестные дроны атаковали Орел в ночь на 5 ноября. Тогда местные жители жаловались на взрывы, от которых "затряслись стены в домах", и вспышки в небе.
Позже губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО над Орлом уничтожили беспилотники.
Еще одна атака на город произошла в ночь на 31 октября. Тогда также раздавались взрывы. Местные паблики писали о работе ПВО. Позже жители сообщили о попадании в энергетическую инфраструктуру.
Впоследствии информацию о попадании в местную ТЭЦ подтвердил губернатор. Он рассказал, что на территорию ТЭЦ упали обломки неизвестного беспилотника, из-за чего было повреждение оборудования электроснабжения. Но возгорания не произошло.
В тот же день Военно-морские силы ВСУ подтвердили, что нанесли ракетные удары по Орловской ТЭЦ. Для атаки использовались "Нептуны". Как пояснили в ВМС, этот объект обеспечивал подачу электроэнергии на военные предприятия региона. Поэтому вывод его из строя - серьезный удар по логистике оккупантов.