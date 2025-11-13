RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Неизвестные дроны атакуют Орел: россияне жалуются на взрывы

Иллюстративное фото: МЧС России (Telegram GUmchs62)
Автор: Марина Балабан

В российском городе Орел раздавались взрывы на фоне объявления ракетной и дроновой опасности. На видео попали обломки, которые падали с неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Около 4:30 в Орле и Орловской области была объявлена ракетная опасность. Местных жителей просили пройти в укрытие.

Через несколько минут было объявлено об отбое воздушной тревоги, впрочем местные жители стали сообщать о "громких звуках", а впоследствии - о сильных взрывах.

Жители Орла в соцсетях писали о неизвестных беспилотниках, которые якобы видели в небе.

В городе объявили одновременно ракетную и дроновую опасность.

В местных пабликах писали о работе ПВО, которое уничтожило несколько целей, часть обломков упала в жилом районе. Этот момент попал на видео.

 

Стоит отметить, в Орле находится несколько нефтебаз.

Также в Орле расположена военная база, с которой войска РФ запускают по Украине иранские дроны типа "Шахед". Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле и участок дороги длиной 2,8 км, где дроны могут запускаться с транспортных средств.

Город расположен на расстоянии около 150 км от северо-восточной границы Украины.

 

 

Атаки на Орел

Как писало РБК-Украина, неизвестные дроны атаковали Орел в ночь на 5 ноября. Тогда местные жители жаловались на взрывы, от которых "затряслись стены в домах", и вспышки в небе.

Позже губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО над Орлом уничтожили беспилотники.

Еще одна атака на город произошла в ночь на 31 октября. Тогда также раздавались взрывы. Местные паблики писали о работе ПВО. Позже жители сообщили о попадании в энергетическую инфраструктуру.

Впоследствии информацию о попадании в местную ТЭЦ подтвердил губернатор. Он рассказал, что на территорию ТЭЦ упали обломки неизвестного беспилотника, из-за чего было повреждение оборудования электроснабжения. Но возгорания не произошло.

В тот же день Военно-морские силы ВСУ подтвердили, что нанесли ракетные удары по Орловской ТЭЦ. Для атаки использовались "Нептуны". Как пояснили в ВМС, этот объект обеспечивал подачу электроэнергии на военные предприятия региона. Поэтому вывод его из строя - серьезный удар по логистике оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДрони