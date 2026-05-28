Невідомі дрони атакували три російські танкери біля Туреччини (відео)

У четвер у Чорному морі поблизу північного узбережжя Туреччини безпілотники атакували три танкери. За даними ГУР, усі вони належать до так званого "тіньового флоту" Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Türkiye Today та портал ГУР.
За інформацією судноплавного агентства Tribeca, танкер James II під прапором Палау, що йшов у баласті, дістав удар дрона в машинне відділення - приблизно за 80 кілометрів на північ від району Туркелі та за 77 кілометрів від протоки.
На момент нападу на борту перебували 20 членів екіпажу.
Ще два танкери - Altura та Velora під прапором Сьєрра-Леоне - атакували в сусідньому районі.
На момент удару вони проводили операцію "судно на судно" (перевалку вантажу в морі). Обидва також ішли в баласті.
На кадрах, можна побачити, на дроні помітний напис кирилицею, схожий на слово "поліція".
"На місце події було направлено катери прибережної безпеки. Повідомляється, що всі члени екіпажу на борту всіх трьох суден перебувають у хорошому стані", - заявили в Tribeca.
Ні Росія, ні Україна одразу не взяли на себе відповідальність за атаки.
За даними порталу ГУР, танкери Altura, Velora та James II входять до "тіньового флоту" РФ - суден, які Москва використовує для обходу санкцій і торгівлі нафтою.
Нагадаємо, що "Тіньовий флот" - це судна, які РФ використовує для обходу санкцій: вони забезпечують до 30% експорту російської нафти, а кожне уражене судно може перевозити партію нафти вартістю до 70 млн доларів.
Раніше РФ пригрозила конвоювати танкери "тіньового флоту" військовими кораблями та мобільними вогневими групами, пояснивши це "загрозою диверсій".