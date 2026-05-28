Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Неизвестные дроны атаковали три российских танкера возле Турции (видео)

16:32 28.05.2026 Чт
2 мин
Один дрон с "подписью" попал на видео
aimg Валерия Абабина
Фото: Три танкера РФ под ударом дронов возле Турции (Getty Images)

В четверг в Черном море вблизи северного побережья Турции беспилотники атаковали три танкера. По данным ГУР, все они принадлежат к так называемому "теневому флоту" России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Türkiye Today и портал ГУР.

Читайте также: В Крыму прогремели громкие взрывы: предварительно, атакован Черноморский флот РФ

По информации судоходного агентства Tribeca, танкер James II под флагом Палау, шедший в балласте, получил удар дрона в машинное отделение - примерно в 80 километрах к северу от района Туркели и в 77 километрах от пролива.

На момент нападения на борту находились 20 членов экипажа.

Еще два танкера - Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне - атаковали в соседнем районе.

На момент удара они проводили операцию "судно на судно" (перевалку груза в море). Оба также шли в балласте.

На кадрах, можно увидеть, на дроне заметна надпись кириллицей, похожая на слово "полиция".

"На место происшествия были направлены катера прибрежной безопасности. Сообщается, что все члены экипажа на борту всех трех судов находятся в хорошем состоянии", - заявили в Tribeca.

Ни Россия, ни Украина сразу не взяли на себя ответственность за атаки.

По данным портала ГУР, танкеры Altura, Velora и James II входят в "теневой флот" РФ - суда, которые Москва использует для обхода санкций и торговли нефтью.

Напомним, что "Теневой флот" - это суда, которые РФ использует для обхода санкций: они обеспечивают до 30% экспорта российской нефти, а каждое пораженное судно может перевозить партию нефти стоимостью до 70 млн долларов.

Ранее РФ пригрозила конвоировать танкеры "теневого флота" военными кораблями и мобильными огневыми группами, объяснив это "угрозой диверсий".

