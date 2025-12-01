Експерт пояснив, як "морські дрони" СБУ змінюють баланс сил у Чорному морі

Морські дрони Служби безпеки України почали завдавати ударів по "тіньовому флоту" РФ, що може вплинути на подальший контекст мирних перемовин.

Як повідомляє РБК-Україна , про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко у своєму блозі на Цензор.НЕТ.

За його оцінкою, використання морських дронів Sea Baby може мати вплив як на російський бюджет, так і на загальну військово-морську ситуацію в Чорноморському регіоні.

Черненко зазначає, що удари відбулися напередодні запланованих переговорів української та американської сторін, і СБУ вкотре провела "зразкову й ювелірно точну спецоперацію світового рівня".

Олександр Черненко звертає увагу, що СБУ продовжує модернізувати морські дрони, які здатні долати великі відстані та нести посилену бойову частину. Він нагадує, що ці дрони вже застосовувалися під час кількох спецоперацій, зокрема під час атаки на Кримський міст та у районах Чорного моря, що дозволило Україні відновити власний морський коридор.

Політолог також вказує, що атаки були спрямовані на судна, які використовуються РФ для обходу санкцій та забезпечують до 30% експорту російської нафти. Через Чорне море проходить близько чверті такого експорту. За оцінками, наведеними політологом, щотижневі доходи Росії від діяльності "тіньового флоту" можуть становити близько 1 млрд доларів. Кожне з уражених суден могло перевозити партію нафти вартістю до 70 млн доларів.

Черненко вважає, що після цих ударів можуть зрости вартість фрахту та страхування для суден, які займаються транспортуванням російської нафти.

"А це означає, що перевозити кремлівську нафту стане значно менш вигідно, оскільки суттєво зростуть логістичні витрати", - резюмує експерт.