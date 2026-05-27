ua en ru
Ср, 27 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Криму пролунали гучні вибухи: попередньо, атакований Чорноморський флот РФ

06:45 27.05.2026 Ср
2 хв
Багато вибухів пролунало також у Сімферополі вночі, а також під ранок середи
aimg Юлія Маловічко
У Криму пролунали гучні вибухи: попередньо, атакований Чорноморський флот РФ Фото: бухта в Севастополі (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В ніч на 27 травня у Криму було гучно - відомо про вибухи в Сімферополі, а у Севастополі сталась масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на паблік в Telegram "Крымский ветер".

Читайте також: Сили безпілотних систем завдали нових ударів по об'єктах Чорноморського флоту РФ

Спочатку стало відомо про потужні вибухи в Криму на мисі Фіолент, потім почали з'являтись повідомлення про вибухи в Сімферополі, де на Таврійській ТЕЦ працювала ППО окупантів.

"Вже третій сильний вибух на мисі Фіолент за 10 хвилин, схоже на прильоти", - повідомлялось у пабліку.

Потім "Крымский ветер" проінформував про стрілянину та вибухи на Північній стороні Севастополя. В районі аеродромів "Кача" та "Бельбек" теж було гучно.

Під ранок у Сімферополі знову почали лунати вибухи, а у Севастополі після чотирьох потужних вибухів щось почало диміти у районі Севастопольської бухти та Сапун-гори.

Окрім того, підписник пабліку повідомив про приліт у Севастополі в будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту Росії на вулиці Гоголя, де сталась пожежа.

"Як ми раніше повідомляли, після знищення головного штабу ЧФ, штаб ВПС використовують як місце основного органу управління", - додали в "Крымском ветре".

Нагадаємо, протягом 16-17 травня підрозділи Сил безпілотних систем завдали ударів по вузлу стратегічного захищеного зв’язку Чорноморського флоту РФ, прикордонному кораблю, ЗРК "Тор-М2" та інших важливих об'єктах ворога.

Ще на початку травня українські розвідники завдали ударів по військових поїздах російської армії в Криму, які використовувалися для перевезення техніки та пального.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Крим Сімферополь Атака дронів
Новини
Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
Аналітика
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами