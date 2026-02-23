Невідомі дрони атакували Татарстан: на стратегічній НПС виникла пожежа

Невідомі дрони вночі атакували російський Татарстан. Під ударом опинилася одна з ключових нафтоперекачувальних станцій "Калейкіно" - на її території спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

НПС "Калейкіно", що належить до системи магістральних трубопроводів, розташована в центрі нафтовидобутку Татарстану - Альметьєвську.

У безпосередній близькості від Альметьєвська розташовані великі виробничі потужності "Татнафти".

Відомо, що після удару дронів на НПС "Калейкіно" спалахнула сильна пожежа.

У пабліках пишуть, що саме район Альметьєвська вважається одним із ключових стартових вузлів "Дружби".

Через місцеві станції (включно з інфраструктурою навколо Калейкіно) нафта з Татарстану та сусідніх регіонів надходить до магістралі, яка далі йде через Самарську область і виходить на західний напрямок - у бік Білорусі та далі в країни Східної та Центральної Європи.