Невідомі дрони атакували Татарстан: на стратегічній НПС виникла пожежа

Понеділок 23 лютого 2026 05:46
Невідомі дрони атакували Татарстан: на стратегічній НПС виникла пожежа Фото: російські працівники МНС (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Невідомі дрони вночі атакували російський Татарстан. Під ударом опинилася одна з ключових нафтоперекачувальних станцій "Калейкіно" - на її території спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Читайте також: В Енгельсі після атаки горить нафтосховище авіабази: нові кадри пожежі

НПС "Калейкіно", що належить до системи магістральних трубопроводів, розташована в центрі нафтовидобутку Татарстану - Альметьєвську.

У безпосередній близькості від Альметьєвська розташовані великі виробничі потужності "Татнафти".

Відомо, що після удару дронів на НПС "Калейкіно" спалахнула сильна пожежа.

У пабліках пишуть, що саме район Альметьєвська вважається одним із ключових стартових вузлів "Дружби".

Через місцеві станції (включно з інфраструктурою навколо Калейкіно) нафта з Татарстану та сусідніх регіонів надходить до магістралі, яка далі йде через Самарську область і виходить на західний напрямок - у бік Білорусі та далі в країни Східної та Центральної Європи.

Нагадаємо, раніше українські Сили Оборони вдарили по нафтоперекачувальній станції "Второво" у Володимирській області.

Ще ми повідомляли, що українські військові кілька разів атакували інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" на території РФ. Унаслідок таких ударів постачання російської нафти в Угорщину і Словаччину припинялося.

