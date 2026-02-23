Невідомі дрони атакували Татарстан: на стратегічній НПС виникла пожежа
Невідомі дрони вночі атакували російський Татарстан. Під ударом опинилася одна з ключових нафтоперекачувальних станцій "Калейкіно" - на її території спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
НПС "Калейкіно", що належить до системи магістральних трубопроводів, розташована в центрі нафтовидобутку Татарстану - Альметьєвську.
У безпосередній близькості від Альметьєвська розташовані великі виробничі потужності "Татнафти".
Відомо, що після удару дронів на НПС "Калейкіно" спалахнула сильна пожежа.
У пабліках пишуть, що саме район Альметьєвська вважається одним із ключових стартових вузлів "Дружби".
Через місцеві станції (включно з інфраструктурою навколо Калейкіно) нафта з Татарстану та сусідніх регіонів надходить до магістралі, яка далі йде через Самарську область і виходить на західний напрямок - у бік Білорусі та далі в країни Східної та Центральної Європи.
Нагадаємо, раніше українські Сили Оборони вдарили по нафтоперекачувальній станції "Второво" у Володимирській області.
Ще ми повідомляли, що українські військові кілька разів атакували інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" на території РФ. Унаслідок таких ударів постачання російської нафти в Угорщину і Словаччину припинялося.