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В Енгельсі після атаки палає нафтосховище авіабази: нові кадри пожежі

Енгельс, Середа 08 січня 2025 10:19
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В Енгельсі після атаки палає нафтосховище авіабази: нові кадри пожежі Фото: в Енгельсі пожежа на нафтосховищі авіабази (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Енгельс Саратовської області 8 січня атакували дрони. Внаслідок атаки горить нафтосховище авіабази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що безпілотники завдали ударів по Саратову та Енгельсу. За його словами, нібито було пошкоджене промислове підприємство.

Міноборони РФ в ранковому зведенні стверджувало, що в Саратовській області буцімто знищили 11 дронів.

Astra проаналізувало фото та відео з наслідками атаки. З'ясувалося, що в Енгельсі горить нафтосховище авіабази. Фото, опубліковані пізніше губернатором Саратовської області, підтверджують цю інформацію.

Очевидці зазначають, що нафтобаза продовжує горіти.

Варто зазначити, що авіабаза Енгельс розташована в Саратовській області. Після початку повномасштабного вторгнення вона стала одним з основних об'єктів, які армія РФ використовує для завдавання ракетних ударів по українській території.

Українські спецслужби неодноразово атакували авіабазу в Енгельсі.

Вибухи в Енгельсі

Нагадаємо, в ніч на 8 січня в місті Енгельс Саратовської області пролунали вибухи. Місцеві жителі та влада заявили про атаку дронів.

Пізніше у мережі з'явилися кадри пожежі в Енгельсі. Місцеві жителі повідомили у мережі, що в Енгельсі палає нафтобаза.

Втім, губернатор Саратовської області заявили, що нібито пошкоджене "промислове підприємство".

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