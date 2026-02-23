Неизвестные дроны атаковали Татарстан: на стратегической НПС произошел пожар
Неизвестные дроны ночью атаковали российский Татарстан. Под ударом оказалась одна из ключевых нефтеперекачивающих станций "Калейкино" - на ее территории вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
НПС "Калейкино", принадлежащая к системе магистральных трубопроводов, находится в центре нефтедобычи Татарстана - Альметьевске.
В непосредсвенной близости от Альметьевска находятся крупные производственные мощности "Татнефти".
Известно, что после удара дронов на НПС "Калейкино" вспыхнул сильный пожар.
В пабликах пишут, что именно район Альметьевска считается одним из ключевых стартовых узлов "Дружбы".
Через местные станции (включая инфраструктуру вокруг Калейкино) нефть из Татарстана и соседних регионов поступает в магистраль, которая далее идет через Самарскую область и выходит на западное направление - в сторону Беларуси и далее в страны Восточной и Центральной Европы.
