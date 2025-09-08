Українські дрони атакували НПС "Второво" у Володимирській області, - "Мадяр"

Ілюстративне фото: дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції в РФ (facebook.com/GeneralStaff ua)

Українські захисники в неділю, 7 вересня, вночі вдарили по нафтоперекачувальній станції "Второво" у Володимирській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.

"Паливо в Москві трохи збоїть, кажуть. НПС "Второво", Транснефть (Пенкіно, Володимирська область, РФ) трохи попсувалася", - написав "Мадяр". Він уточнив, що по НПС вдарили бійці 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ. "Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ і нафта - швидкозаймистими", - додав командувач СБС.