ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українські дрони атакували НПС "Второво" у Володимирській області, - "Мадяр"

Понеділок 08 вересня 2025 21:41
UA EN RU
Українські дрони атакували НПС "Второво" у Володимирській області, - "Мадяр" Ілюстративне фото: дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції в РФ (facebook.com/GeneralStaff ua)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники в неділю, 7 вересня, вночі вдарили по нафтоперекачувальній станції "Второво" у Володимирській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.

"Паливо в Москві трохи збоїть, кажуть. НПС "Второво", Транснефть (Пенкіно, Володимирська область, РФ) трохи попсувалася", - написав "Мадяр".

Він уточнив, що по НПС вдарили бійці 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ і нафта - швидкозаймистими", - додав командувач СБС.

НПС "Второво"

НПС "Второво" - це проміжна продуктоперекачувальна станція ("ППС Второво"), що належить до інфраструктури ПАТ "Транснефть".

ППС "Второво" відіграє важливу роль у транспортуванні нафтопродуктів і є ключовим компонентом інвестиційного проєкту "Північ", націленого на розвиток трубопровідної інфраструктури для збільшення експортних потужностей.

До слова, нещодавно українські захисники атакували інфраструктуру російського нафтопроводу "Сталевий кінь".

Також метою українських захисників став Ільський нафтопереробний завод.

На тлі постійних українських ударів по російських НПЗ у Росії почалася паливна криза. Влада ввела повну заборону на експорт бензину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НАФТА Сили безпілотних систем Війна в Україні Дрони Атака дронів
Новини
Уряд Франції відправили у відставку: чому це сталося і чи оголосить Макрон нові вибори
Уряд Франції відправили у відставку: чому це сталося і чи оголосить Макрон нові вибори
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії