Неизвестные дроны атаковали один из наибольших нефтяных терминалов РФ

В порту Приморск Ленинградской области неизвестные дроны поразили один из наибольших экспортных нефтяных терминалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Оповещения о дроновой опасности в Ленинградской области начали появляться около полуночи 28 марта. Также известно об атаке дронов в Смоленске. Затем в пабликах начали появляться видео с работой ПВО.

Также стало известно о попадании в емкость с топливом в порту Приморск.

"Персонал эвакуирован, информации о пострадавших нет. Системами ПВО и РЭБ с начала атаки уничтожено уже 35 БпЛА", - пишет один из OSINT-каналов.

Как отмечают в сети, атакованный порт является одним из крупнейших экспортных нефтяных терминалов РФ в Балтике. Мощность трубопроводной системы составляет до 75 млн. тонн нефти в год.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил удар по порту Приморск.

"В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован", - написал он.