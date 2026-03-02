Невідомі дрони атакували Новоросійськ: у районі порту пожежа (відео)

У ніч з 1 на 2 березня місто Новоросійськ зазнало атак невідомих дронів. Після серії вибухів у районі місцевого порту виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Перші повідомлення про вибухи в Новоросійську з'явилися о 22:50 за Києвом. Місцеві жителі скаржилися на "хлопки", а мер міста Андрій Кравченко повідомив про перекриття руху в районі набережної.
Усе це відбувалося не тільки на тлі атаки стандартними дронами, але ще й морськими. Практично відразу після перших вибухів у соцмережах з'явилися кадри з пожежею.
Трохи згодом з'явилися уточнення, що було атаковано порт, унаслідок чого загорівся нафтовий термінал. При цьому місцева влада ніяк це не коментує.
Нагадаємо, у середині листопада 2025 року, СБУ та Сили безпеки оборони України теж вразили порт "Новоросійськ", через який Кремль експортує нафту та газ.
Унаслідок атаки було пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. Також на об'єкті була пожежа.
Крім того, в ніч на 25 листопада Україна теж атакувала Новоросійськ. Під ударами були нафтоналивний термінал і великий десантний корабель.