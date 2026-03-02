Неизвестные дроны атаковали Новороссийск: в районе порта пожар (видео)

Первые сообщения о взрывах в Новороссийске появились в 22:50 по Киеву. Местные жители жаловались на "хлопки", а мэр города Андрей Кравченко сообщил о перекрытии движения в районе набережной.

Все это происходило не только на фоне атаки стандартными дронами, но еще и морскими. Практически сразу после первых взрывов в соцсетях появились кадры с пожаром.

Чуть позже появились уточнения, что был атакован порт, в результате чего загорелся нефтяной терминал. При этом местная власть никак это не комментирует.