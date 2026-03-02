RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Неизвестные дроны атаковали Новороссийск: в районе порта пожар (видео)

Фото: под удар, вероятно, попал нефтяной терминал (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 1 на 2 марта город Новороссийск подвергся атакам неизвестных дронов. После серии взрывов в районе местного порта возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Читайте также: США объявили Украине демарш из-за атак на порт в Новороссийске, - Стефанишина

Первые сообщения о взрывах в Новороссийске появились в 22:50 по Киеву. Местные жители жаловались на "хлопки", а мэр города Андрей Кравченко сообщил о перекрытии движения в районе набережной.

Все это происходило не только на фоне атаки стандартными дронами, но еще и морскими. Практически сразу после первых взрывов в соцсетях появились кадры с пожаром.

 

Чуть позже появились уточнения, что был атакован порт, в результате чего загорелся нефтяной терминал. При этом местная власть никак это не комментирует.

Другие атаки по Новороссийску

Напомним, в середине ноября 2025 года, СБУ и Силы безопасности обороны Украины тоже поразили порт "Новороссийск", через который Кремль экспортирует нефть и газ.

В результате атаки были повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. Также на объекте был пожар.

Кроме того, в ночь на 25 ноября Украина тоже атаковала Новороссийск. Под ударами были нефтеналивной терминал и большой десантный корабль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПожарДрони