Невідомі дрони атакували Новоросійськ: у районі порту пожежа (відео)

У ніч з 1 на 2 березня місто Новоросійськ зазнало атак невідомих дронів. Після серії вибухів у районі місцевого порту виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Перші повідомлення про вибухи в Новоросійську з'явилися о 22:50 за Києвом. Місцеві жителі скаржилися на "хлопки", а мер міста Андрій Кравченко повідомив про перекриття руху в районі набережної.

Усе це відбувалося не тільки на тлі атаки стандартними дронами, але ще й морськими. Практично відразу після перших вибухів у соцмережах з'явилися кадри з пожежею.

Трохи згодом з'явилися уточнення, що було атаковано порт, унаслідок чого загорівся нафтовий термінал. При цьому місцева влада ніяк це не коментує.