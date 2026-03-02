Неизвестные дроны атаковали Новороссийск: в районе порта пожар (видео)
В ночь с 1 на 2 марта город Новороссийск подвергся атакам неизвестных дронов. После серии взрывов в районе местного порта возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Первые сообщения о взрывах в Новороссийске появились в 22:50 по Киеву. Местные жители жаловались на "хлопки", а мэр города Андрей Кравченко сообщил о перекрытии движения в районе набережной.
Все это происходило не только на фоне атаки стандартными дронами, но еще и морскими. Практически сразу после первых взрывов в соцсетях появились кадры с пожаром.
Чуть позже появились уточнения, что был атакован порт, в результате чего загорелся нефтяной терминал. При этом местная власть никак это не комментирует.
Другие атаки по Новороссийску
Напомним, в середине ноября 2025 года, СБУ и Силы безопасности обороны Украины тоже поразили порт "Новороссийск", через который Кремль экспортирует нефть и газ.
В результате атаки были повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. Также на объекте был пожар.
Кроме того, в ночь на 25 ноября Украина тоже атаковала Новороссийск. Под ударами были нефтеналивной терминал и большой десантный корабль.