Невідомі дрони атакували нафтові танкери у Чорному морі біля Новоросійська, - ЗМІ

За даними Reuters, За даними джерел Reuters, атака сталась біля чорноморського термінала Каспійського трубопровідного консорціуму. Постраждали судна Delta Harmon і Matilda.

Також постраждало судно Delta Supreme. Усі три кораблі перебувають під управлінням грецької компанії Delta Tankers.

Зазначається, що один з танкерів Delta Harmony мав завантажить нафту казахстанського виробництва.

Інше судно, Matilda, перебуває під управлінням грецької компанії Thenamaris і мало завантажувати нафту з Карачаганаку.

Співрозмовник агенства підтвердив, що судно було вражено двома безпілотниками під час очікування в 30 милях від Каспійського консорціуму.

"Постраждалих немає, і судно зазнало незначних пошкоджень палубних конструкцій, згідно з початковою оцінкою, які повністю підлягають ремонту. Судно, хоч і придатне до плавання, зараз відпливає з цього району", - сказав представник компанії Thenamaris.

Два джерела в морській безпеці повідомили, що, як повідомляється, на борту "Матильди" спалахнула пожежа, яку швидко загасили.

Трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму доставляє нафту до терміналу Південна Озереївка в Чорному морі, недалеко від Новоросійська на півдні Росії.

Варто додати, що Україна не повідомляла про ураження танкерів.