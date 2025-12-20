Морський удар по гаманцю Кремля: Україна почала полювання на нафтові танкери РФ, - NYT

Україна вперше публічно визнала атаки на нафтові танкери російського "тіньового флоту". Чотири судна були уражені дронами в Чорному та Середземному морях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT .

За останні тижні українські дрони атакували чотири нафтові танкери, пов’язані з російським "тіньовим флотом", який допомагає Москві обходити міжнародні санкції.

Три судна були уражені морськими дронами в Чорному морі, ще одне - повітряними дронами в Середземному морі, більш ніж за 1200 миль від України.

У Службі безпеки України підтвердили, що всі уражені танкери прямували до російських портів для завантаження нафтою, зокрема до Новоросійська - найбільшого нафтового хабу РФ у Чорному морі. На момент атак судна були порожні.

Крім того, СБУ заявила про чотири удари по російських нафтовидобувних платформах у Каспійському морі лише за останні десять днів.

Аналітики наголошують: мета цих дій - не так фізичне знищення флоту, як підвищення ризиків і вартості перевезень, зростання страхових тарифів та тиск на партнерів Росії.

"Немає грошей - немає військової машини", - пояснюють експерти, наголошуючи, що нафта залишається головним джерелом фінансування російської агресії.

Російський диктатор Володимир Путін уже заявив, що атаки нібито не матимуть ефекту, та пригрозив відповіддю. Водночас фахівці вважають ці удари є чітким сигналом як Москві, так і Європі - або посилення санкцій, або зростання ризиків для судноплавства.

Україна використовує морські дрони "Морські малюки", розроблені та керовані українською розвідкою, які здатні долати великі відстані й завдавати точкових ударів по цілях у морі.

"Тіньовий флот" РФ

Росія створила так званий "тіньовий флот" після запровадження західних санкцій. Йдеться про сотні старих танкерів під чужими прапорами, з вимкненими системами стеження та сумнівним страхуванням, які перевозять нафту до Індії, Китаю та інших країн.

Європейський Союз уже вніс до санкційних списків понад 500 таких суден, а нещодавно оголосив нові обмеження проти компаній і фізичних осіб, пов’язаних із цим флотом. Президент України Володимир Зеленський також анонсував найбільший пакет українських санкцій, що охоплює сотні суден.

Раніше Київ утримувався від ударів по нафтовій інфраструктурі через побоювання ескалації та впливу на світові ціни. Проте нинішні атаки свідчать про зміну стратегії - Україна намагається підірвати економічну основу війни та посилити свої позиції напередодні можливих мирних переговорів.

Експерти зазначають, що хоч удари по танкерах самі по собі не зупинять експорт російської нафти, у поєднанні з атаками на НПЗ, платформи та санкціями вони поступово звужують фінансові можливості Кремля і роблять війну для Москви дедалі дорожчою.