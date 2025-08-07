Невідомі дрони атакували Краснодарський край РФ: горить НПЗ і військова частина
У четвер вранці, 7 серпня, росіяни поскаржилися на вибухи і пожежі в Краснодарському краї РФ. Вони стверджують, що невідомі дрони атакували НПЗ і військову частину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Так, за даними "Обережності Новини", приблизно о 6-й ранку потужний вибух прогримів у селищі Афіпський. Після цього в районі одного з місцевих підприємств очевидці побачили стовп чорного диму.
Попередньо, населений пункт атакували невідомі дрони, внаслідок чого, як стверджується, на Афипському НПЗ виникла пожежа. Відповідні кадри поширюються в соцмережах.
Крім того, цього ранку дрони летіли на Слов'янськ-на-Кубані. Російські Telegram-канали пишуть, що після атаки загорілася військова частина 61661.
Офіційних коментарів щодо жодного з епізодів не було.
Атаки невідомих дронів на Росію
Нагадаємо, що цієї ночі під атакою дронів опинилася також Волгоградська область Росії. У місті Суровікіно було дуже голосно, прогриміло близько 10 вибухів, після чого виникла пожежа на місцевій залізничній станції.
Ближче до ранку губернатор регіону Андрій Бочаров підтвердив атаку дронів, повідомивши, що безпілотники атакували цілих дві залізничні станції.
"На залізничній станції Суровікіно виникла пожежа в адміністративній будівлі, яка оперативно ліквідовується пожежними службами. На залізничній станції Максима Горького в даний час працюють сапери з уламками ліквідованого БПЛА - пошкоджень об'єктів немає", - стверджує Бочаров.