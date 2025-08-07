Невідомі дрони атакували Краснодарський край РФ: горить НПЗ і військова частина

У четвер вранці, 7 серпня, росіяни поскаржилися на вибухи і пожежі в Краснодарському краї РФ. Вони стверджують, що невідомі дрони атакували НПЗ і військову частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Так, за даними "Обережності Новини", приблизно о 6-й ранку потужний вибух прогримів у селищі Афіпський. Після цього в районі одного з місцевих підприємств очевидці побачили стовп чорного диму.

Попередньо, населений пункт атакували невідомі дрони, внаслідок чого, як стверджується, на Афипському НПЗ виникла пожежа. Відповідні кадри поширюються в соцмережах.

Крім того, цього ранку дрони летіли на Слов'янськ-на-Кубані. Російські Telegram-канали пишуть, що після атаки загорілася військова частина 61661.

Офіційних коментарів щодо жодного з епізодів не було.