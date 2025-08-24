ua en ru
Три диверсії за добу: знищено вишку зв’язку, логістику під Мелітополем та на півдні РФ

Неділя 24 серпня 2025 08:15
Три диверсії за добу: знищено вишку зв’язку, логістику під Мелітополем та на півдні РФ Ілюстративне фото: партиани провели диверсії 24 серпня (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Партизанські загони "АТЕШ" завдали удару по логістиці російських військ у Запорізькій області, а також спалили вишку стільникового зв'язку у Краснодарському краї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Мелітополь

Було знищено релейну шафу на одній із ділянок залізниці поблизу Мелітополя в Запорізькій області. Цей маршрут активно використовують окупаційні війська для перекидання техніки, боєприпасів, особового складу та палива.

В результаті диверсії рух військових вантажів для постачання ворожих військ було затримано. Відповідно, подія порушила плани російського командування на Запорізькому напрямку.

Краснодарськ

Також у ніч на 24 серпня агенти "АТЕШ" спалили вишку стільникового зв'язку біля міста Кримськ у Краснодарському краї. Ця вишка забезпечувала зв'язком кілька військових частин у районі, а також логістичні вузли, що ведуть до Анапи та на Кримський міст.

Знищено не лише трансформатори, але і все обладнання, яке знаходилося всередині захищеного периметра. На повне відновлення роботи об'єкта буде потрібно не менше місяця.

"Російським військовим в даному районі доведеться користуватися альтернативними засобами зв'язку, які, як ми знаємо, є далеко не у всіх підрозділах, - зазначили в "АТЕШ". - Поки путінський режим продовжує знищувати Росію і її майбутнє - подібні об'єкти продовжуватимуть горіти по всій країні. Ми виступаємо проти цього режиму і злочинної війни, яку він розв'язав".

Також в ніч на 24 серпня партизани "АТЕШ" вивели з ладу логістику окупантів на півдні Російської Федерації: було знищено трансформаторну шафу на залізничній гілці біля Черкеська в Карачаєво-Черкеській Республіці. Саме цією дорогою перевозяться військові вантажі, а також забезпечуються військові частини і національна гвардія РФ в регіоні.

Раніше РБК-Україна писало про те, як партизани "АТЕШ" розвідали ключові бази РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

