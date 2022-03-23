UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Невиданная со времен Второй мировой скорость. Евросоюз оценил кризис беженцев из Украины

Фото: Украинские беженцы (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Представитель Европейского Союза при Организации Объединенных Наций Олаф Скуг дал оценку кризису беженцев, спровоцированному вторжением РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление главы делегации ЕС.

Посланник ЕС отметил, что кризис беженцев набирает обороты. По словам Скуга, проблема "растет со скоростью, не виданной со времен Второй мировой войны".

Тем временем Европейская комиссия подготовила план помощи беженцам. Из Украины в страны ЕС ориентировочно выехали 3,5 млн человек.

В свою очередь Дания заявила о неготовности интегрировать украинцев и будет просить их уехать после завершения войны. Зато турецкие власти предложили убежище украинским ученым, художникам и спортсменам.

Напомним, что на рассмотрение Генассамблеи ООН подали 3 резолюции по гуманитарной ситуации в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзООНБеженцы