Невиданная со времен Второй мировой скорость. Евросоюз оценил кризис беженцев из Украины

Представитель Европейского Союза при Организации Объединенных Наций Олаф Скуг дал оценку кризису беженцев, спровоцированному вторжением РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на выступление главы делегации ЕС .

Посланник ЕС отметил, что кризис беженцев набирает обороты. По словам Скуга, проблема "растет со скоростью, не виданной со времен Второй мировой войны".

Тем временем Европейская комиссия подготовила план помощи беженцам. Из Украины в страны ЕС ориентировочно выехали 3,5 млн человек.

В свою очередь Дания заявила о неготовности интегрировать украинцев и будет просить их уехать после завершения войны. Зато турецкие власти предложили убежище украинским ученым, художникам и спортсменам.