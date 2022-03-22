Турция может предоставить убежище украинским художникам, ученым и спортсменам на фоне вторжения России

50 тысяч украинцев прибыли в Турцию с момента начала войны

Турция может предоставить убежище украинским художникам, ученым и спортсменам, которые спасаются от войны России против Украины, заявил главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Омбудсмен сказал, что с начала российского вторжения в Украину более 3,3 миллиона украинцев покинули свою страну, и почти 50 тысяч из них прибыли в Турцию.

По его словам, беженцами в Турции стали не только украинцы, но и граждане России. По его оценкам, около 14 000 россиян уехали из своей страны в Турцию в течение трех недель.

Турция обратилась к омбудсменам западных стран с просьбой помощи Анкаре во время волны прибытий украинцев, сообщил Малкоч.

Отвечая на вопрос, будет ли Турция давать убежище в стране украинским художникам, ученым и спортсменам, пострадавшим от войны, он сказал, что Анкара подняла этот вопрос в письме, адресованном омбудсменам других стран.

"Если мы получим положительный ответ, то наши специалисты выедут в регион и проведут переговоры по этому вопросу", — добавил он.

Турецкий омбудсмен Малкоч подчеркнул, что у Турции есть большой опыт решения проблемы беженцев. Но у таких стран, как Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Молдова, которые столкнулись с волной перемещенных лиц из Украины, такого опыта нет.

"Мы должны вместе позаботиться об этом гуманитарном кризисе", — сказал он.

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