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Работа, образование и жилье. Европейская комиссия завтра представит план помощи беженцам

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Вторник 22 марта 2022 20:36
Работа, образование и жилье. Европейская комиссия завтра представит план помощи беженцам Фото: Европейская комиссия завтра представит план помощи беженцам (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейская комиссия готовит план помощи беженцам из Украины касаемо доступа к работе, образованию и жилью в ЕС. Представят его уже завтра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Около 3,4 млн человек, среди которых преимущественно женщины и дети, уже покинули Украину и прибыли в ЕС.

"И масштаб, и скорость беспрецедентны: в среднем каждую секунду в ЕС прибывает ребенок", - заявил вице-президент комиссии Марош Шефчович.

По словам Шефчовича, блок обязан обеспечить необходимые ресурсы для удовлетворения потребностей беженцев после того, как все усилия были сосредоточены на их приеме.

Уже в эту среду комиссия подробно изложит ряд действий по обеспечению беженцев доступом к образованию, рабочим местам, здравоохранению и жилью.

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