ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ООН сегодня рассмотрит три резолюции по гуманитарной ситуации в Украине

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 09:01
ООН сегодня рассмотрит три резолюции по гуманитарной ситуации в Украине Фото: ООН сегодня рассмотрит три резолюции по гуманитарной ситуации в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня ООН рассмотрит три резолюции по ухудшающейся гуманитарной ситуации в Украине. На такое решение организация пошла после того, как Россия решила призвать к голосованию по резолюции Совета Безопасности, в которой не упоминается ее нападение на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Генеральная Ассамблея должна начать рассмотрение двух резолюций - одной, поддержанной Украиной и западными странами, в которой ясно говорится, что Россия несет ответственность за эскалацию гуманитарного кризиса, и другой, спонсируемой Южной Африкой, в которой Россия не упоминается.

Совет Безопасности будет голосовать по третьей резолюции, автором которой является Россия и которую многие критикуют за то, что в ней не упоминается ее вторжение в Украину.

Россия отменила голосование по этой резолюции в прошлую пятницу, так как дипломаты предсказывали, что она потерпит подавляющее поражение, поскольку многие воздержались, а голосов "за" было очень мало, в то время как для одобрения требуется не менее девяти, при отсутствии права вето.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины ООН
NEWS
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме