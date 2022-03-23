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Небачена з часів Другої світової швидкість. Євросоюз оцінив кризу біженців з України

Фото: Українські біженці (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Представник Європейського Союзу при Організації Об'єднаних Націй Олаф Скуг надав оцінку кризі біженців, спровокованій вторгненням РФ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ глави делегації ЄС.

Посланець ЄС відзначив, що криза біженців набирає обертів. За словами Скуга, проблема "росте зі швидкістю, небаченою з часів Другої світової війни".

Тим часом Європейська комісія підготувала план допомоги біженцям. З України до країн ЄС орієнтовно виїхали 3,5 млн осіб.

Натомість Данія заявила про неготовність інтегрувати українців і проситиме їх поїхати після завершення війни. А турецька влада запропонувала притулок українським вченим, митцям і спортсменам.

Нагадаємо, що на розгляд Генасамблеї ООН подали 3 резолюції щодо гуманітарної ситуації в Україні.

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