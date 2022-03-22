"Должны вернуться восстанавливать Украину". Дания не собирается интегрировать украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

"Статус беженца временный, поэтому вы должны вернуться и помочь отстроить свою родину, когда появится такая возможность. Это позволит нам помочь другим беженцам", – сказала глава правительства.

Таким образом, Дания не намерена интегрировать украинцев в местное сообщество. Украинские беженцы получили право находиться на территории Дании в течение двух лет. Они могут работать, получать образование и медицинские услуги.