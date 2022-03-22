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"Должны вернуться восстанавливать Украину". Дания не собирается интегрировать украинцев

Новина українською →
Копенгаген, Вторник 22 марта 2022 19:45
"Должны вернуться восстанавливать Украину". Дания не собирается интегрировать украинцев Фото: Метте Фредериксен (в центре) (twitter.com/Statsmin)
Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ясно заявила временный характер пребывания в стране беженцев из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Статус беженца временный, поэтому вы должны вернуться и помочь отстроить свою родину, когда появится такая возможность. Это позволит нам помочь другим беженцам", – сказала глава правительства.

Таким образом, Дания не намерена интегрировать украинцев в местное сообщество. Украинские беженцы получили право находиться на территории Дании в течение двух лет. Они могут работать, получать образование и медицинские услуги.

Напомним, что ВОЗ заявила о психических расстройствах у полмиллиона беженцев из Украины.

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