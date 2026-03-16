Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Нетипова атака. РФ з ночі запустила понад 200 дронів: скільки збила ППО

11:33 16.03.2026 Пн
2 хв
Росіяни атакували Україну з шести напрямків
aimg Ірина Глухова
Фото: окупанти влаштували нову атаку на Україну (Getty Images)

У ніч на 16 березня російські окупанти випустили по Україні понад 200 дронів із різних напрямків. Безпілотники ворог продовжив запускати й уранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: РФ розробляє нову версію ракети? Що кажуть експерти про загрозу наземних пусків Х-101

За словами військових, у ніч 16 березня (з 18:00 15 березня) та протягом сьогоднішнього ранку противник атакував 211 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів.

Запуски здійснювалися з Орла, Курська, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Як наголосили у Повітряних силах, особливість цієї атаки - нетиповий ранковий удар по Київщині.

"Основні напрямки удару - Одеська, Запорізька та Київська області", - додали у ПС.

Повітряний напад відбивали:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • підрозділи безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11:00 протиповітряна оборона збила або подавила 194 ворожі безпілотники. Зафіксовано 16 влучань ударних дронів на 10 локаціях, уламки збитих дронів впали ще на 11 локаціях.

"Атака триває, у повітряному просторі залишаються кілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Обстріл України 16 березня

Нагадаємо, сьогодні вночі під ударами ворожих дронів перебувало Запоріжжя. До ранку стало відомо про трьох постраждалих: 18-річного хлопця та двох жінок віком 48 і 81 років.

Також російські окупанти масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Як повідомили в ОВА, сили ППО збили більшість ворожих цілей, проте зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

У місті Чорноморськ внаслідок атаки постраждав фасад та скління дитячого садка, а також прилеглі багатоповерхівки, проте без постраждалих.

Зранку вибухи лунали у Києві та Харкові, де працювала ППО. Атака на столицю тривала з 08:26 до 09:57. Уламки дрона впали у центрі та ще двох районах Києва, постраждалих немає.

У Харкові два удари дронів-камікадзе "Шахед" влучили у Шевченківський та Київський райони. Є один постраждалий, пошкоджено транспортну інфраструктуру.

