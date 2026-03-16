Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Нетипичная атака. РФ с ночи запустила более 200 дронов: сколько сбила ПВО

11:33 16.03.2026 Пн
2 мин
Россияне атаковали Украину с шести направлений
aimg Ірина Глухова
Фото: оккупанты устроили новую атаку на Украину (Getty Images)

В ночь на 16 марта российские оккупанты выпустили по Украине более 200 дронов с разных направлений. Беспилотники враг продолжил запускать и утром.

По словам военных, в ночь 16 марта (с 18:00 15 марта) и в течение сегодняшнего утра противник атаковал 211 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.

Запуски осуществлялись из Орла, Курска, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска (РФ), а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Как отметили в Воздушных силах, особенность этой атаки - нетипичный утренний удар по Киевской области.

"Основные направления удара - Одесская, Запорожская и Киевская области", - добавили в ВС.

Воздушное нападение отражали:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • подразделения беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 194 вражеских беспилотника. Зафиксировано 16 попаданий ударных дронов на 10 локациях, обломки сбитых дронов упали еще на 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Обстрел Украины 16 марта

Напомним, сегодня ночью под ударами вражеских дронов находилось Запорожье. К утру стало известно о трех пострадавших: 18-летнего парня и двух женщин в возрасте 48 и 81 лет.

Также российские оккупанты массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Как сообщили в ОВА, силы ПВО сбили большинство вражеских целей, однако зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

В городе Черноморск в результате атаки пострадал фасад и остекление детского сада, а также прилегающие многоэтажки, однако без пострадавших.

Утром взрывы раздавались в Киеве и Харькове, где работала ПВО. Атака на столицу продолжалась с 08:26 до 09:57. Обломки дрона упали в центре и еще двух районах Киева, пострадавших нет.

В Харькове два удара дронов-камикадзе "Шахед" попали в Шевченковский и Киевский районы. Есть один пострадавший, повреждена транспортная инфраструктура.

