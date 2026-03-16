Нетипичная атака. РФ с ночи запустила более 200 дронов: сколько сбила ПВО

По словам военных, в ночь 16 марта (с 18:00 15 марта) и в течение сегодняшнего утра противник атаковал 211 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.

Запуски осуществлялись из Орла, Курска, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска (РФ), а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Как отметили в Воздушных силах, особенность этой атаки - нетипичный утренний удар по Киевской области.

"Основные направления удара - Одесская, Запорожская и Киевская области", - добавили в ВС.

Воздушное нападение отражали:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

подразделения беспилотных систем;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 194 вражеских беспилотника. Зафиксировано 16 попаданий ударных дронов на 10 локациях, обломки сбитых дронов упали еще на 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.