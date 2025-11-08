Нетаньяху звинувачують у воєнних злочинах у секторі Гази: Стамбул видав ордер

Конфлікт Ізраїлю і Туреччини
Після дипломатичних обговорень союзники по Близькому Сходу узгодили нові параметри формування міжнародних стабілізаційних сил для сектору Газа, водночас Ізраїль і США домоглися, щоб турецька армія не входила до складу планованих Міжнародних стабілізаційних сил (ISF) після завершення активних бойових дій.
При цьому, Ізраїль має намір самостійно визначати склад міжнародних сил для розміщення в секторі Газа в рамках плану припинення вогню, запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа.