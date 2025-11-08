Нетаньяху обвиняют в военных преступлениях в секторе Газа: Стамбул выдал ордер

Сообщается, что ордера на арест выданы в отношении ключевых представителей израильской власти.

Среди них премьер-министр Беньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир, командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Давид Саар Салама и ряд других чиновников.

Решение касается действий, которые, по мнению прокуратуры, подпадают под статьи о геноциде и преступлениях против человечности.

Связь с МУС

Напомним, что в ноябре прошлого года Международный уголовный суд в Гааге уже выдал ордера на арест Нетаньяху и ряда израильских чиновников.

Органы суда считают, что во время военной операции в Газе в 2023–2024 годах они организовали нападения на гражданское население Палестины, что подпадает под "преступления против человечности и военные преступления".