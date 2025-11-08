RU

Нетаньяху обвиняют в военных преступлениях в секторе Газа: Стамбул выдал ордер

Фото: Беньямин Нетаньяху (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Стамбульская Генеральная прокуратура выдала ордера на арест 37 израильских чиновников, включая премьер-министра Беньямина Нетаньяху, по обвинению в "геноциде" и "преступлениях против человечности" в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию турецкого государственного агентства "Анадолу".

Сообщается, что ордера на арест выданы в отношении ключевых представителей израильской власти.

Среди них премьер-министр Беньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир, командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Давид Саар Салама и ряд других чиновников.

Решение касается действий, которые, по мнению прокуратуры, подпадают под статьи о геноциде и преступлениях против человечности.

Связь с МУС

Напомним, что в ноябре прошлого года Международный уголовный суд в Гааге уже выдал ордера на арест Нетаньяху и ряда израильских чиновников.

Органы суда считают, что во время военной операции в Газе в 2023–2024 годах они организовали нападения на гражданское население Палестины, что подпадает под "преступления против человечности и военные преступления".

Конфликт Израиля и Турции

После дипломатических обсуждений союзники по Ближнему Востоку согласовали новые параметры формирования международных стабилизационных сил для сектора Газа, при этом Израиль и США добились, чтобы турецкая армия не входила в состав планируемых Международных стабилизационных сил (ISF) после завершения активных боевых действий.

Напоминаем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что намерен вновь участвовать в выборах и бороться за новый мандат на посту главы правительства, заявив об этом в эфире телеканала Channel 14 на вопрос о планах выдвижения на выборах, запланированных на октябрь 2026 года.

Отметим, что правительство Израиля оказалось на грани кризиса после того, как министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир заявил о возможном выходе из коалиции, если премьер-министр Нетаньяху не ликвидирует ХАМАС и не введет смертную казнь для террористов.

