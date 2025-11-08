Нетаньяху обвиняют в военных преступлениях в секторе Газа: Стамбул выдал ордер

Конфликт Израиля и Турции
После дипломатических обсуждений союзники по Ближнему Востоку согласовали новые параметры формирования международных стабилизационных сил для сектора Газа, при этом Израиль и США добились, чтобы турецкая армия не входила в состав планируемых Международных стабилизационных сил (ISF) после завершения активных боевых действий.
При этом, Израиль намерен самостоятельно определять состав международных сил для размещения в секторе Газа в рамках плана прекращения огня, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа.